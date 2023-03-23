Москва, 23 марта, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) назвал правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 22 марта в интервью ведущим российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран», — пояснил Медведев.

Также Медведев отметил, что сила Токийского трибунала и Нюрнберга заключалась в решениях, которые выражали коллективную волю стран. В случае с МУС, по словам Медведева, есть лишь «некая группа стран-застрельщиков и присоединившихся к ним», у которой нет никаких оснований судить иностранные государства или их лидеров из числа не вошедших в группу.

«И если вы не отражаете волю всего человечества по каким-то моментам, по каким-то существенным вопросам? Поэтому его компетенция для нас не то что сомнительна, она ничтожна, о чем и было сказано», — указал Медведев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерным решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.