Вашингтон, 23 марта, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Мощный взрыв с последующим пожаром произошёл на химическом заводе Ineos Phenol в американском штате Техас. Об этом 22 марта сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Химкомбинат находится в городе Пасадена и принадлежит компании, которая считается одной из крупнейших в мире по производству фенола и ацетона. На предприятии в Пасадене производился кумол — бесцветная горючая жидкость, которая является промежуточным продуктом при получении фенола и ацетона.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек — он был госпитализирован, информация о его состоянии не сообщается.

Ущерб, нанесённый в результате взрыва и последующего горения токсичных веществ, неизвестен. В свою очередь администрация Пасадены сообщила в своём Twitter, что опасности для жителей города нет, эвакуация проводиться не будет, никаких защитных мер предпринимать не нужно. На месте ЧП работают экстренные службы, причины и обстоятельства, вызвавшие взрыв, выясняются.