Стокгольм, 22 марта, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Парламент Швеции проголосовал за вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Депутаты большинством голосов одобрили это решение. Трансляция заседания парламента велась на сайте законодательного органа.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Здание парламента Швеции (Риксдага) в Стокгольме

За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов Швеции, а против — лишь 37. Негативно идею вступления королевства в НАТО восприняли члены Левой партии и партии охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта стало известно, что на рассмотрение парламента Швеции передан законопроект о вхождении страны в состав НАТО. Когда Швеция и Финляндия выразили намерение вступить в НАТО, Турция как член альянса поставила ряд условий, в том числе касающихся ужесточения в этих странах отношения к курдам, которых Анкара считает причастными к терроризму. После этого в Швеции произошёл скандал: был публично сожжён Коран. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что история с сожжением Корана в Швеции не должна стать проблемой при приёме королевства в альянс.

Тем не менее после ряда спорных вопросов Турция указала, что готова одобрить заявку Финляндии. Консультации со Швецией будет продолжены.