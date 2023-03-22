В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки получили ранения пять мирных жителей

Донецк, , 17:56 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки получили ранения пять мирных жителей. Об этом 22 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что за указанный период при обстреле Кировского района Донецка была ранена женщина 1955 года рождения, при обстреле Петровского района Донецка — мужчины 1947 и 1984 годов рождения, а также при обстреле Куйбышевского района Донецка — женщины 1965 и 1967 годов рождения

Кроме того, указывается, что в Кировском и Куйбышевском районах города получили повреждения частный жилой дом и многоквартирный жилой дом. Также были обесточены семь трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 1600 абонентов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате обстрела со стороны украинских военных погиб житель села Борисовка в Волоконовском районе. Также он уточнил, что большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия.