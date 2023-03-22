Донецк, 22 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки получили ранения пять мирных жителей. Об этом 22 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что за указанный период при обстреле Кировского района Донецка была ранена женщина 1955 года рождения, при обстреле Петровского района Донецка — мужчины 1947 и 1984 годов рождения, а также при обстреле Куйбышевского района Донецка — женщины 1965 и 1967 годов рождения

Кроме того, указывается, что в Кировском и Куйбышевском районах города получили повреждения частный жилой дом и многоквартирный жилой дом. Также были обесточены семь трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 1600 абонентов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате обстрела со стороны украинских военных погиб житель села Борисовка в Волоконовском районе. Также он уточнил, что большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия.