Москва, 22 марта, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, о которых ранее заявила замглавы британского минобороны Аннабель Голди, показывают, что «англосаксы публично расписались» в намерении вывести конфликт на Украине на новый уровень противостояния. Об этом говорится в заявлении МИД, которое 22 марта опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что Министерство иностранных дел рассматривает объявленные замглавы минобороны Британии поставки Украине боеприпасов с обеднённым ураном как ещё одно подтверждение желания Лондона находиться в лагере недоброжелателей России.

«Тем самым англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности «восстановлению» этой страны после конфликта», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что британская сторона, видимо, уже забыла о тяжелейших последствиях применения такого рода токсичных и радиоактивных боеприпасов во время развязанных странами Запада конфликтов в Югославии и Ираке, о чём широко известно.

«Подобное стремление к увеличению страданий мирного населения и нанесению непоправимого ущерба экологии показывает, что англичане готовы пренебречь жителями Украины», — уточняется в сообщении и добавляется, что такое откровенно циничное поведение Лондона показывает, кто является настоящим агрессором и разжигателем конфликта на Украине.

При этом подчёркивается, что власти Британии должны помнить, что за такое нарушение основополагающих норм международного права им придётся отвечать.

«Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Он уточнил, что Москва будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном.

20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона.