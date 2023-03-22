Москва, , 14:20 — REGNUM В посольство России в Афганистане не поступали обращения от граждан РФ в связи с землетрясением. Об этом 22 марта сообщает в своём Telegram-канале департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России.

Кабул © Александра Ковальская/ТАСС

«По информации РЗУ (российское загранучреждение, прим. — ИА REGNUM) в Кабуле, обращений от росграждан не поступало», — говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения в Афганистане, по разным оценкам, составила от 6,5 до 6,8. В провинции Лагман сообщили о гибели двух человек. Последствия от подземных толчков были также в соседнем Пакистане. Там в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли девять жителей.