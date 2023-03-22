В Пакистане и Афганистане число жертв землетрясения возросло до 11 человек

Кабул, , 06:38 — REGNUM Как минимум девять человек погибли в Пакистане в результате землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в соседнем Афганистане, ещё два человека погибли в афганской провинции Лагман. Об этом 22 марта сообщают пакистанские и афганские СМИ.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным газеты News, которая ссылается на информацию, полученную от управления по борьбе со стихийными бедствиями пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, число погибших на территории провинции составило девять человек, ещё 44 человека получили травмы. По данным агентства Reuters, в округе Сват данной провинции число пострадавших составило около 150 человек.

Также представитель управления Афганистана по смягчению последствий стихийных бедствий сообщил агентству Reuters о двух погибших в результате мощных подземных толчков в афганской провинции Лагман.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате землетрясения магнитудой 6,5 с эпицентром на территории Афганистана число погибших составило четыре человека, двое из них погибли в Пакистане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане и Афганистане сообщили о четырёх погибших из-за землетрясения