Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны

Москва, , 13:57 — REGNUM Документ, признающий геноцидом народов СССР действия Германии и её пособников в годы Великой Отечественной войны, принят Госдумой 22 февраля, сообщили в пресс-службе парламента. Решение принято на пленарном заседании в день 80-летия уничтожения нацистами Хатыни.

Мемориальный комплекс «Хатынь» © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В принятом заявлении говорится, что Госдума «признаёт преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза».

Отмечается, что это решение принято с опорой на положения Устава ООН (от 26 июня 1945 г.), Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (от 9 декабря 1948 г.) и на Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (от 26 ноября 1968 г.).

В заявлении указано, что нынешние власти Германии пытаются «продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР». Берлин «уклоняется от любых шагов по увековечиванию памяти миллионов мирных советских граждан».

Авторы заявления настаивают на необходимости судебно-правовой оценки военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых руководством Германии, включая войска СС, подразделения, сформированные на территориях Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Норвегии и других стран, отдельными добровольцами из Польши, Франции, Латвии, Австрии и Чехии и «предателями из числа жителей оккупированных территорий, присягнувшими на верность гитлеровскому режиму».

Напомним, проект заявления был внесён в Госдуму комитетом по международным делам. Сегодня депутаты Госдумы почтили минутой молчания память погибших от рук нацистских карателей жителей белорусской деревни Хатынь 22 марта 1943 года.