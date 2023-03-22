Лукашенко назвал безумием идею поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном

Минск, , 13:25 — REGNUM Возможность поставок Лондоном Киеву снарядов с обеднённым ураном является безумием, от которого нужно отходить в сторону. Об этом 22 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится на приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии мероприятии, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону», — сказал он, комментируя недавно заявленные Британией планы по поставкам Киеву боеприпасов с низкообогащенным ураном.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что в случае использования таких боеприпасов ответ со стороны России окажется страшным для всей планеты.

«У России не только обеднённый уран, вы это прекрасно знаете», — пояснил Лукашенко.

Отметим, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Лондона по передаче Киеву боеприпасов с обеднённым ураном являются очередной провокацией со стороны Британии, направленной на выведение конфликта на территории Украины на новый уровень агрессии. Также она указала, что после такого решения все заявления Лондона, Вашингтона и других стран НАТО о мире, благополучии и будущем народа Украины являются ложью и обманом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона.