Москва, 22 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий обвиняется в коррупции. Судебное заседание проходит 22 марта в Реутовском гарнизонном военном суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В суде ему предъявлено обвинение во взяточничестве на сумму 28 млн рублей.

«Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей», ― цитирует РИА Новости следователя.

Следствие ходатайствует об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Свою вину в получении взяток генерал признал частично.

Как сообщало ИА REGNUM, замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был задержан несколько дней назад по подозрению в хищении средств при выполнении государственных контрактов по обеспечению ведомства.

Ранее руководитель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн («Единая Россия») написал о том, что Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела о получении взяток и превышении полномочий. Парламентарий уточнил, что генерал признал свою вину и написал явку с повинной.