Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки не поддерживают и не разделяют взглядов Соединенных Штатов Америки на конфликт на Украине, считает обозреватель издания The Guardian Джонатан Стил.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что двухдневный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о поддержке России в конфликте на Украине со стороны Китая: «Среди идеологических соперников США уже не только РФ, но и всё более уверенный в себе Китай».

Также в публикации Джонатан Стил отметил несправедливость в реакции мировой общественности на «украинский кризис» и на вторжение США в Ирак в 2003 году. По мнению автора, этот момент подтверждает однополярность современного мира, которая в ближайшее время перестанет существовать на фоне союза России и Китая.

Ранее похожее мнение о том, что факт переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина меняет мировой порядок, высказывал бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер. Сезер считает, что гегемония Соединенных Штатов Америки на мировой арене подходит к концу.