Москва, , 08:18 — REGNUM Прошедшие в Москве переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина свидетельствуют о процессе изменения мирового порядка и прекращении гегемонии Соединенных Штатов Америки на мировой арене. Об этом заявил бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Послания Си Цзиньпина и [Владимира] Путина о мировом порядке показывают… что биполярная гегемония США подходит к концу», — рассказал эксперт в интервью ТАСС 22 марта.

Сезер отметил, что Си Цзиньпин посетил Москву именно в тот момент, когда Запад стремится максимально изолировать Россию от внешнего мира. Сближение РФ и Китая, а также укрепление и развитие двусторонних отношений стран вызвали недовольство в США: «Тот же Запад стремится маргинализовать Китай».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе выступления перед журналистами заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву 20 марта свидетельствует об отсутствии беспристрастности КНР по конфликту на Украине.