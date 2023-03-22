Каракас, 22 марта, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Правоохранители Венесуэлы арестовали почти два десятка высокопоставленных чиновников, судей и мэров в рамках антикоррупционной операции. Об этом 22 марта сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передаёт испанское информационное агентство Europa Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«На данный момент задержаны 19 человек», ― уточнил он.

Родригес также выразил уверенность, что эта цифра будет расти, так как расследование только начинается.

«Кто ворует ― тот сядет в тюрьму», ― добавил глава парламента.

О начале антикоррупционного расследования после задержания ряда госслужащих Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила 19 марта. По данным ведомства, «расследуемые преступления касаются различных ветвей и уровней власти, вовлечены оказались стратегические для развития страны и правосудия сферы».

Напомним, ранее Венесуэла заявила, что будет добиваться от Испании экстрадиции бывшего заместителя венесуэльского министра нефти Нервиса Вильялобоса, обвиняемого на родине по делу о коррупции. Ранее подобное требование Каракас выдвинул властям Италии, где находится ещё один фигурант расследования — экс-министр нефти и бывший глава государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) Рафаэль Рамирес.

Указанных лиц подозревают в том, что PDVSA взяла кредит у фирмы Atlantic в 2012 году, но так и не вернула заем в $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года коррупционный скандал разразился в Евросоюзе. Власти Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе по расследованию подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Это связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Были задержаны заместитель председателя Европарламента Ева Кайли и её партнер.