Каракас, , 09:23 — REGNUM Венесуэла будет добиваться от Испании экстрадиции бывшего заменителя венесуэльского министра нефти Нервиса Вильялобоса, обвиняемого на родине по делу о коррупции. Об этом сообщает в своем микроблоге генеральная прокуратура Венесуэлы.

Флаг Венесуэлы Beatrice Murch f

Ранее подобное требование Каракас выдвинул властям Италии, где находится еще один фигурант расследования — экс-министр нефти и бывший глава государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) Рафаэль Рамирес.

Указанных лиц подозревают в том, что PDVSA взяла кредит у фирмы Atlantic в 2012 году, но так и не вернула заем в $5 млрд. Кроме того, PDVSA также заимствовала «некоторую сумму» в венесуэльских боливарах, а вернула долг уже в американских долларах, что запрещено законодательством Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале издание EFE провело журналистское расследование, после которого выяснилось, что более 20 венесуэльцев, связанных с PDVSA, включая Нервиса Вильялобоса, имели счета в швейцарском банке Credit Suisse на сумму не менее $273 млн.

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