При обстреле Донецка снаряды ВСУ попали в здание филиала «Вода Донбасса»
Донецк, 22 марта 2023, 10:03 — REGNUM При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала предприятия «Вода Донбасса», сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Зафиксированы 2 обстрела Петровского района: по мирным кварталам выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Алексей Кулемзин уточнил, что в результате обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА». Повреждена газовая труба.
Кроме того, снарядами ВФУ повреждены кровля, стена, остекление и хоз. постройки трёх частных жилых домов по улице Кирова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянской области российский пограничник сбил украинский беспилотник «Валькирия». БПЛА обнаружили без боекомплекта в десяти метрах от государственной границы. Беспилотник удалось сбить выстрелом из автоматического оружия.