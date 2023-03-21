Брянск, 21 марта, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Российский пограничник в Брянской области сбил из автомата украинский беспилотник «Валькирия», рассказали ИА REGNUM в УМВД России по области.

Кадр из видео с канала: NVUA Украинский беспилотник Валькирия

В дежурную часть УМВД России по Брянской области поступила информация о том, что около 15:40 в районе населенного пункта Курковичи Стародубского района пограничниками был обнаружен беспилотник типа «Валькирия». Беспилотник обнаружен без боекомплекта в десяти метрах от государственной границы.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит из автоматического оружия.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в граничащей с территорией Украины Брянской области совершена атака беспилотника. Под ударом оказалась территория нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков».