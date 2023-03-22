Екатеринбург, 22 марта, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Административное производство по статье о дискредитации Вооружённых сил России (ВС РФ) в отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева прекращено. Такое решение 22 марта принял Свердловский областной суд, удовлетворив апелляционную жалобу защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья решил отменить ранее вынесенное постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга «ввиду малозначительности совершенного деяния».

Адвокат Владислав Идамжапов заявил в беседе с ТАСС, что не ожидал такого решения.

«Производство по делу прекращено, признаков общественной опасности не выявлено, подождем мотивировочную часть», — отметил правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ в отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева было заведено в декабре 2022 года.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой проверить обоснованность назначения Пушкарева на должность директора музея. Пригожин утверждал, что, будучи журналистом издания Znak.com, Пушкарев якобы получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния», публиковал дискредитирующие ВС РФ материалы и порочащую и недостоверную информацию, а также выступал против спецоперации.

25 января 2023 года Ленинский районный суд оштрафовал Пушкарева на 30 тыс. рублей за публикацию в соцсетях, дискредитирующую ВС РФ.