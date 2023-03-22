Токио, 22 марта, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев во вторник, 21 марта, стороны достигли договорённости о повышении качества двусторонних отношений до уровня «особого глобального партнерства». Об этом сообщается на официальном сайте японского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Лидеры двух стран договорились поднять отношения с Украиной, разделяющей основные ценности, до уровня особого глобального партнерства», — говорится в сообщении.

Также МИД Японии напомнил, что в прошлом году Украина и Япония отметили 30-летие начала развития двусторонних отношений.

Ранее информационное агентство Kyodo сообщало, что Япония намерена предоставить Киеву $500 миллионов помощи, из которых $470 миллионов пойдут на поддержку и восстановление энергетики Украины. Остальные средства предусмотрены для закупки «нелетального» снаряжения.