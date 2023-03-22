Кисида: Япония выделит Украине в качестве помощи $500 млн

Киев, , 06:42 — REGNUM Япония выделит $500 млн на помощь Украине, сообщает 22 марта информационное агентство «Киодо Цусин».

Фумио Кисида и Владимир Зеленский Президент Украины

О предоставлении помощи заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с официальным визитом в Киеве.

Уточняется, что $470 млн будет выделено на поддержку украинской энергетики и другие гуманитарные нужды. Ещё $30 млн Токио предоставит Киеву через фонд НАТО. Эти средства пойдут на приобретение «нелетального» снаряжения.

Напомним, что премьер Кисида прибыл на Украину поездом с территории Польши. В Киеве он провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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