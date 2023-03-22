Вашингтон, 22 марта, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Очередной конфуз произошёл с президентом США Джозефом Байденом 21 марта на торжественном мероприятии в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В Восточной комнате Белого дома состоялась церемония награждения лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств. Американский лидер вручал национальные медали.

В своей вступительной речи Байден хотел процитировать строки поэта Ричарда Бланко, но забыл цитату, запутался в словах и неожиданно сделал странное признание.

«Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться», — заявил Байден.

В ответ присутствовавшие в зале рассмеялись, таким образом поддержав американского лидера.

Напомним, действующий глава Белого дома Байден является самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер постоянно попадает в курьёзные ситуации, допускает в своей речи неожиданные и странные оговорки. Политические оппоненты Байден предполагают, что причиной такого поведения являются проблемы со здоровьем у американского лидера, которые усугубляются с возрастом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские СМИ раскритиковали президента США Байдена за его неубедительную позицию в конфликте на Украине.