В Пакистане и Афганистане четыре человека погибли в результате землетрясения

Кабул, , 01:10 — REGNUM Как минимум два человека погибли в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и ещё два человека погибли в афганской провинции Лагман в результате сильного землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего 21 марта на территории Афганистана.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания «Доон», в предварительном отчёте пакистанского управления по борьбе со стихийными бедствиями указано, что в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли два человека, пострадали как минимум шесть человек при обрушении крыш и стен жилых домов. По данным агентства Reuters, в этой же пакистанской провинции, в округе Сват пострадали около 150 человек, в больницах объявлен режим повышенной готовности.

Также представитель управления Афганистана по смягчению последствий стихийных бедствий сообщил Reuters о двух погибших в провинции Лагман. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в Пакистане в результате землетрясения магнитудой 6,5, эпицентр которого находился на территории Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане пять человек пострадали при землетрясении в Афганистане