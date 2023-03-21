Астана, 21 марта, 2023, 23:12 — ИА Регнум. На юге Казахстана ощущались подземные толчки от землетрясения магнитудой 7,8, происшедшего на территории Афганистана. Об этом сообщает 21 марта Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

Землетрясение произошло в 22:47 местного времени (16:47 по Гринвичу, 19:47 мск).

Эпицентр землетрясения располагался на территории Афганистана, в 848 км на юго-запад от города Алма-Ата Очаг землетрясения находился на глубине 120 км.

Магнитуда землетрясения составила 7,8. На территории Казахстана подземные толчки магнитудой от 2 до 4 ощущались: в Шымкенте, в Таразе, в Алма-Ате, Астане, Кызылорде, Туркестанской области.

Напомним, что подземные толчки от землетрясения, происшедшего в Афганистане, ощущались и на территории Узбекистана.