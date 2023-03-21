Пентагон решил поставлять Киеву старую версию танков Abrams — Reuters
Нью-Йорк, США, 21 марта 2023, 21:57 — REGNUM Пентагон решил не поставлять Киеву новейшие танки Abrams M1A2. Вместо них в США решили отправить предыдущую версию M1A1 SA. Об этом 21 марта сообщает Reuters, ссылаясь на данные в военном ведомстве.
«По словам помощника конгрессмена, информированного по этому вопросу, это позволит ускорить поставку примерно на год», — сообщили в издании.
Конкретные сроки, когда американские танки смогут попасть на Украину, журналистам отказались назвать. Представитель Пентагона сказал только, что на это уйдут месяцы.
Стоит отметить, ранее другой источник Reuters в минобороны США сообщил, что танки Abrams планируется передать Киеву осенью 2023 года.
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