Reuters: Пентагон намерен осенью начать поставки танков Abrams Киеву
Вашингтон, 21 марта 2023, 17:10 — REGNUM Осенью нынешнего года намерено поставить Киеву американские танки Abrams министерство обороны США. Об этом 21 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Также ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала MSNBC, что Вашингтон работает над ускорением поставок танков на Украину.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне сообщили, что объем военной помощи Украине со стороны США с начала работы администрации во главе с действующим американским президентом Джо Байденом составил $33,2 млрд. При этом $32,5 млрд в рамках указанной поддержки было получено Киевом с момента начала спецоперации ВС России на Украине.