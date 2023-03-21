Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Осенью нынешнего года намерено поставить Киеву американские танки Abrams министерство обороны США. Об этом 21 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Танк Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала MSNBC, что Вашингтон работает над ускорением поставок танков на Украину.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне сообщили, что объем военной помощи Украине со стороны США с начала работы администрации во главе с действующим американским президентом Джо Байденом составил $33,2 млрд. При этом $32,5 млрд в рамках указанной поддержки было получено Киевом с момента начала спецоперации ВС России на Украине.