В США оценили визит Путина в Мариуполь
Вашингтон, 21 марта 2023, 21:35 — REGNUM Заявления западных политиков, что Россия проигрывает в конфликте с Украиной, не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в соцсети Twitter заявил американский общественный деятель Мэтт Кауч.
«Россия «проигрывает» настолько сильно, что Путин прошёл по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев, смешно», — написал Кауч.
Он добавил, что в заявления о поражении России могут верить «только идиоты».
Напомним, Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он пообщался с жителями и посетил ряд объектов в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин признался, что не ожидал визита президента.
Читайте ранее в этом сюжете: Прокурорские проверки начались в Мариуполе после визита Путина