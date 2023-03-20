Донецк, , 14:35 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин признался, что факт визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Мариуполь стал для него неожиданностью.

Владимир Путин в Мариуполе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Безусловно, мы ждали и были уверены, что наш президент посетит Донецкую Народную Республику. Ожидали мы этого с 2014 года в буквальном смысле слова. Но то, что это стало неожиданным, я уверен, для всех понятно почему — это и вопросы обстоятельств, и безопасности», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» 20 марта.

Также Пушилин подчеркнул, что визит президента стал для жителей региона радостным событием, вызывающим гордость.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, изначально визит главы государства в Мариуполь Донецкой Народной Республики в планы не входил. Однако по итогу получилась полноформатная рабочая поездка.

Путин посетил Мариуполь вечером 18 марта. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ сделал во время этой поездки несколько незапланированных визитов, в том числе и в филармонию.