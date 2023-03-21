Вашингтон, 21 марта, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Заявления западных политиков, что Россия проигрывает в конфликте с Украиной, не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в соцсети Twitter заявил американский общественный деятель Мэтт Кауч.

kremlin.ru В. В. Путин в Мариуполе.

«Россия «проигрывает» настолько сильно, что Путин прошёл по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев, смешно», — написал Кауч.

Он добавил, что в заявления о поражении России могут верить «только идиоты».

Напомним, Путин посетил Мариуполь 19 марта. Он пообщался с жителями и посетил ряд объектов в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин признался, что не ожидал визита президента.