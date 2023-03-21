Москва, 21 марта, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc, издающего Википедию, составлены новые административные протоколы. Компании грозят штрафы до 12 млн рублей. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс».

(сс) Clker-Free-Vector-Images «Википедия»

По данным издания, рассмотрение материалов дела состоится 6, 13 и 18 апреля в мировом судебном участке №422 Таганского района Москвы. Суд рассмотрит протоколы Роскомнадзора, которые были составлены из-за отказов фонда удалить запрещенный в России контент, а именно — лживую информацию о проведении Россией спецоперации на Украине и материалы о зацепинге.

Ранее фонд Wikimedia уже был оштрафован «из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине». К тому же из-за невыполнения обязанностей по удалению противоправной информации Роскомнадзор обязал поисковики сообщать, что фонд нарушает российские законы.