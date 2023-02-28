Москва, , 13:00 — REGNUM Штраф в размере 2 млн рублей назначен американскому фонду Wikimedia за неудаление из «Википедии» фейковых материалов о действиях российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом 28 февраля объявил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Из популярной интернет-энциклопедии не были удалены статьи о двух мотострелковых и одной ракетной бригаде ВС РФ, а также недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих в Харькове, Лисичанске и Мариуполе.

Суд признал фонд Wikimedia, владеющий «Википедией», виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ о неудалении запрещённой информации. В виде наказания назначен штраф в размере 2 млн рублей.

Американский фонд в России штрафовали неоднократно. В частности, в апреле 2022 года «Википедию» оштрафовали на 3 млн рублей за статьи о событиях на Украине и на 2 млн рублей за статьи о порохе.