Вашингтон, 21 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В настоящее время президенту США Джо Байдену пора задуматься о том, как выйти из кризиса на Украине, так как ВСУ находятся в критическом положении. Такое мнение 21 марта высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению Макгрегора, в данный момент конфликт на Украине складывается не лучшим образом для западных страна.

«Я считаю, что президент Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него?», — сказал он.

Также экс-советник Пентагона отметил, что нынешнее положение вооружённых формирований Украины связано с тем, что их руководство совершило большое количество ошибок, в результате чего они вряд ли смогут продержаться долго.

«Они [действующая администрация США] не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев всё делает правильно и в конечном итоге одержит победу. Это всё вздор», — заметил Макгрегор.

В то же время, он указал, что считает для США единственно правильным выходом из этой ситуации обращение к России о начале переговоров без предварительных условий, однако даже при таком развитии событий Запад может потерять всё, что он хотел получить от украинского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Гленн Гринвальд заявил, что в Белом доме готовы к тому, что конфликт на Украине закончится уничтожением этой страны. В США изначально хотели с его помощью ослабить Россию, и для этого им необходимо, чтобы он длился как можно дольше.