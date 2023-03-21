Джакарта, 21 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Политика властей острова Бали в отношении туристов из России и с Украины является непонятной. Об этом 21 марта заявила уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти, её слова приводит портал Detik Travel.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Как отметила Видхиянти, такого рода политика должна проводиться крайне осторожно, так как она относится к вопросам международного уровня.

«Губернатору Бали и его подчиненным необходимо соблюдать осторожность, чтобы их политика не имела неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем», — сказала она.

Также уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии рекомендовала властям провинции пересмотреть предложение об отмене виз по прибытии для жителей России и Украины. При этом Видхиянти подчеркнула, что разъяснение путешественникам нормы и обычаи должно производиться в посольствах и консульствах государств, из которых они приезжают.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта губернатор курорта Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины. Он также заявил, что направил соответствующий запрос в МИД и министерство юстиций и прав человека республики.