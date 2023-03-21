Рогов: в городе Запорожье после мощного взрыва пропало электричество
Запорожье, Запорожская область, 21 марта 2023, 17:18 — REGNUM Электричество пропало после взрыва в нескольких районах города Запорожье, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«После прозвучавшего мощного взрыва пропало электричество», — сказал Рогов.
По его словам, по предварительной информации, мощный взрыв прозвучал в пригороде Запорожья.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Владимир Рогов сообщил о «мощном объёмном взрыве» в Запорожье. После взрыва на территории города был объявлен режим воздушной тревоги.