Рогов сообщил о прогремевшем в Запорожье мощном взрыве

Запорожье, Запорожская область, , 13:30 — REGNUM В городе Запорожье, который временно находится под контролем вооружённых формирований Украины, прогремел мощный взрыв. Об этом 21 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«В 13:08 (совпадает с мск — прим. ред.) в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал мощный объёмный взрыв», — написал он в своём сообщении.

Рогов уточнил, что после взрыва на территории города был объявлен режим воздушной тревоги. Также глава движения «Мы вместе с Россией» пообещал позднее сообщить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Рогов написал, что несколько взрывов произошло ночью в городе Запорожье, временно находящемся под контролем киевского режима.