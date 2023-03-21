Запорожье, Запорожская область, 21 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Электричество пропало после взрыва в нескольких районах города Запорожье, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света

«После прозвучавшего мощного взрыва пропало электричество», — сказал Рогов.

По его словам, по предварительной информации, мощный взрыв прозвучал в пригороде Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Владимир Рогов сообщил о «мощном объёмном взрыве» в Запорожье. После взрыва на территории города был объявлен режим воздушной тревоги.