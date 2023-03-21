Белгород, 21 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Белгородской области суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Об этом 21 марта сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Заявление о признании преступлений, совершённых войсками Германии и их пособниками на территории Белгородской области в период с июля 1941 года по август 1943 года, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза, было направлено в судебную инстанцию по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Суд установил, что в этот период на территории Белгородской области немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских граждан и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания.

Одно из таких злодеяний ― массовые расстрелы в селе Михайловка в начале февраля 1942 года. Людей группами по 40–50 человек загоняли в сараи, где расстреливали и сжигали. Всего в районе камышитового завода от рук фашистов погибли около 2 тыс. человек, в том числе женщины и дети.

В целом за период временной оккупации Белгородской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были истреблены более 71,7 тыс. человек.

«Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объёме», ― говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия против того, чтобы преступления нацистов были преданы забвению. Глава государства подчеркнул, что они не имеют срока давности.

Российский лидер добавил, что Российская Федерация делает всё, чтобы преступления нацистов больше никогда не повторились. В то же время он выразил сожаление, что многие мировые державы не намерены сотрудничать в вопросе пресечения преступлений нацистов и их выявления.