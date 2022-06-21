Белгород, , 15:49 — REGNUM Заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны на территории Белгородской области направила в Белгородский областной суд прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в Генпрокуратуре РФ.

Памятный крест на месте массового расстрела у камышитового завода Пресс-служба администрации Белгорода

Установлено, что в 1941–1943 годах немецко-фашистские захватчики сформировали на территории региона карательные батальоны. В их обязанности входило массовое уничтожение советских гражданских лиц и военнопленных, незаконные аресты, жестокие пытки и истязания. Так, в начале февраля 1942 года в селе Михайловка в районе камышитового завода от рук немецких захватчиков погибли около двух тысяч человек, в том числе женщины и дети. Граждан группами по 40-50 человек загоняли в сараи, где расстреливали и сжигали.

Всего за период временной оккупации Белгородской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками были истреблены 71 787 человек, что подтверждается свидетельствами многочисленных очевидцев и архивными данными.

Материалы переданы правосудию по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.