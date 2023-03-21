Mysl Polska: слова посла Польши во Франции о России — это результат деградации дипломатии

Варшава, , 15:07 — REGNUM Польское дипломатическое ведомство в последние годы претерпело существенные негативные изменения, которые привели его к деградации. Так прокомментировало издание Mysl Polska слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава вступит в конфликт с Россией, в случае если Украина не сможет «защитить свою независимость».

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В публикации издания называются причины такой ситуации в польской дипломатии. Как считают авторы статьи, все беды происходят от того, что были вычищены опытные дипломатические кадры, у которых нашли «подозрительное» для нынешних властей прошлое». Новых кадров при этом готовят в отсутствие какой-либо системы, а назначения на должности происходят без учёта компетентности кандидатов.

Напомним, 19 марта посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI высказал свое мнение о том, что будет делать Польша, если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя. По его словам, тогда у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт.

Комментируя это высказывание, посольство Польши в Париже заявило, что слова дипломата были вырваны из контекста. На самом деле якобы Росцишевский имел в виду наличие рисков для России из-за готовности стран Европы помогать Киеву.