Брянск, , 14:37 — REGNUM В граничащей с территорией Украины Брянской области совершена атака беспилотника. Под ударом оказалась территория нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков». Об этом 21 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«ВСУ (Вооружённые силы Украины. ― Прим. ред.) с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть», ― написал в телеграм-канале глава областной администрации.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

«В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населённых пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка», ― указал Богомаз, добавив, что после проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта на территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области было обнаружено самодельное взрывное устройство. Предположительно, бомба была сброшена с беспилотного летательного аппарата на огороженную часть территории возле трансформаторной подстанции. Опасный предмет был обезврежен сапёрами.

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