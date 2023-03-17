Baza: на нефтеперекачивающей станции «Дружба» под Брянском опять обнаружено взрывное устройство

Брянск, , 09:41 — REGNUM На нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области вновь обнаружено взрывное устройство, сообщает 17 марта Baza.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было обнаружено днём 16 марта. Оно состояло из металлического корпуса и было снаряжено порошковыми элементами в виде шариков, а также самим взрывным устройством.

Предположительно, его сбросили с беспилотника. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта во время осмотра территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Новозыбковском районе Брянской области караул обнаружил взрывное устройство. Его также могли сбросить с беспилотника.