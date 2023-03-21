Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области
Брянск, 21 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В граничащей с территорией Украины Брянской области совершена атака беспилотника. Под ударом оказалась территория нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков». Об этом 21 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ (Вооружённые силы Украины. ― Прим. ред.) с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть», ― написал в телеграм-канале глава областной администрации.
Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.
«В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населённых пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка», ― указал Богомаз, добавив, что после проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта на территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области было обнаружено самодельное взрывное устройство. Предположительно, бомба была сброшена с беспилотного летательного аппарата на огороженную часть территории возле трансформаторной подстанции. Опасный предмет был обезврежен сапёрами.