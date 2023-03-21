В Германии заявили, что ВСУ хотят разрушить «сухопутный мост в Крым»

Берлин, , 14:41 — REGNUM Нарушить сообщение с Крымом намерены ВСУ с помощью наступления в Запорожье и в ЛНР, пишет 21 марта Bild. Об этом рассказал «чиновник НАТО».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, представитель альянса заявил, что основное наступление ВСУ будет проходить в «Луганской и Запорожской областях». По его данным, и Россия располагает этими же данными.

Целью готовящегося наступления ВСУ является «разрушение сухопутного моста в Крым». Также чиновник утверждает, что в мае ВСУ используют западную военную технику, чтобы вытеснить российские войска.

Напомним, в Киеве неоднократно заявляли о планах весеннего наступления на позиции российских войск. Российские военные ожидают попытки ВСУ наступать. Российская сторона при этом сообщает, что планирует освободить от ВСУ в ДНР Артёмовск, а затем Авдеевку.