Донецк, 21 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. С учётом опыта боевых действий в Соледаре и Артёмовске будет проводиться штурм Авдеевки. Об этом 21 марта заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Майшев/РИА Новости Российские военнослужащие в зоне спецоперации

Как указал советник врио главы ДНР, в данный момент российская артиллерия ведёт обстрелы укрепрайонов вооружённых формирований Украины в районе Авдеевки.

«Наши войска используют опыт, приобретённый на штурмах в том числе Соледара и Артёмовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении», — сказал он.

В то же время Гагин уточнил, что на данный момент ещё рано говорить об окружении Авдеевки.

«Но всё идет к тому, что мы будем контролировать эти линии снабжения. Это очень важно», — добавил советник врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на авдеевском направлении артиллеристы бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса применяют управляемые боеприпасы «Краснополь» для поражения позиций Вооружённых сил Украины.