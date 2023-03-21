Москва, 21 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. На авдеевском направлении артиллеристы бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса применяют управляемые боеприпасы «Краснополь» для поражения позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе корпуса.

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

«14-я артиллерийская бригада «Кальмиус» 1-го АК (армейского корпуса) продолжает успешно применять 152-мм управляемые снаряды «Краснополь». С их помощью были уничтожаются наиболее приоритетные цели противника», — говорится в сообщении пресс-службы.

На кадрах видео, опубликованных «ВКонтакте», показаны прицельные удары управляемыми снарядами по выявленным разведкой приоритетным целям противника на авдеевском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, российские артиллеристы 21 марта в зоне СВО уничтожили с помощью управляемых снарядов «Краснополь» технику и огневые позиции противника. Расчёты самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа успешно выполнили боевые задачи.

Напомним, боеприпас «Краснополь» активно применяется в ходе спецоперации России на Украине. Снаряд калибра 152 мм применяют самоходные гаубицы «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Снаряд преодолевает расстояние до 20 км.