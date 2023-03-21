Москва, 21 марта, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Суд может оправдать совершивших преступление военнослужащих в случае, если преступление против военной службы не повлекло тяжких последствий и не нанесло существенного вреда интересам службы или безопасности государства. Об этом 21 марта говорится в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы, который приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Антон Денисов/РИА Новости Вход в здание Верховного суда РФ в Москве

Уточняется, что ВС в ходе разграничения преступлений против военной службы и грубых дисциплинарных проступков рекомендует судам помнить, что если общественно опасные последствия таковых характеризуются оценочными признаками, то при отсутствии таких последствий содеянное даже формально не содержит всех признаков преступления, которые предусмотрены статьями главы 33 УК РФ.

«В этих случаях, если государственный обвинитель не отказался от обвинения в соответствии с положениями части 7 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суду на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления. Однако соответствующие лица могут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной ответственности», — говорится в документе.

Кроме того, уточняется, что судом прекращается головное дело о преступлении против военной службы на основании части 2 статьи 14 УК РФ в случае, если содеянное будет признано малозначительным — формально имеющем признаки состава преступления, однако с учётом роли лица в его совершении, тяжести его последствий, содержания мотивов, целей и иных обстоятельств не представляющим общественной опасности.

«Обстоятельства, относящиеся к личности и постпреступному поведению, например, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения, они могут учитываться при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности или при назначении уголовного наказания», — добавляется в проекте постановления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд разъяснил, сдача в плен будет считаться преступления только тогда, когда она была совершена добровольно, то есть сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать пленения.