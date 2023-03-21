Джанкой, Крым, 21 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В профессиональном техникуме в Джанкое, который пострадал в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, приостановлены занятия. Об этом 21 марта рассказал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Как уточнил Крючков, слова которого приводит РИА Новости, при падении сбитых украинских беспилотников в здании и общежитии техникума в Джанкое были выбиты стёкла.

«Занятия в нём на время проведения ремонта приостановлены, студенты из общежития эвакуированы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма Олег Крючков написал, что восстановление жилого дома в Джанкое, который получил повреждения при падении сбитого БПЛА вооружённых формирований Украины, намерены 21 марта начать власти региона.