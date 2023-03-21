МИД России: США, Британия, Франция, Германия не способны быть посредниками по кризису на Украине

Москва, , 08:23 — REGNUM США, Британия, Франция и Германия не могут стать нейтральными посредниками по мирному урегулированию вокруг Украины, поскольку эти страны являются участники конфликта с Россией, заявили в МИД РФ.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу по Украине, чтобы «запустить мирный процесс». Планируется, что в нее будут включены США, Британию, Францию и ФРГ.

«Официально нам об этой инициативе ничего не известно… Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — говорится в сообщении российского министерства, которое цитирует РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что указанные государства снабжают украинские войска оружием и разведданными, а также тренируют украинских военных и наемников. Кроме того, как добавили в МИД РФ, эти страны не заинтересованы в улучшении ситуации и стараются максимально затянуть конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву и провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Китайский лидер отметил, что КНР готов продолжать играть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.