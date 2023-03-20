Джанкой, Крым, 21 марта, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Атака беспилотника была отражена системой противовоздушной обороны (ПВО) в Джанкое в Республике Крым. Об этом 20 марта сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов», — уточнил Ивин.

По словам главы Джанкоя, повреждения получили частный дом на улице Южной и продуктовый магазин в центре города, — здесь были повреждены электросети, в магазине произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано. На двух улицах Джанкоя обнаружены обломки беспилотников.

Кроме того, Ивин сообщил об одном пострадавшем. Осколочные ранения получил мужчина 33-х лет, он госпитализирован. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил информацию о работе систем ПВО в Джанкое.