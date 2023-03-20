Москва, 20 марта, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Две воздушные цели, выполнявшие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации, были замечены над Балтийским морем. Об этом 20 марта сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Воздушные цели были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

В воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа с целью идентификации и недопущения нарушения госграницы России. Экипаж российского истребителя занял установленную зону дежурства в воздухе.

«После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено», — уточнили в Минобороны РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в день визита Си Цзиньпина в Россию в Балтийском море был замечен стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести на борту ядерные вооружения, направлявшийся в сторону России.