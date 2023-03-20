Банки в России будут обязаны перейти на отечественную финансовую инфраструктуру

Москва, , 17:49 — REGNUM Российские банки с 1 октября 2023 года обязаны прекратить использовать систему SWIFT для перевода денег внутри страны. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Центробанка (ЦБ) РФ.

Банковские карты Иван Шилов © ИА REGNUM

«На территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру», — говорится в обнародованном заявлении от ЦБ.

Отмечается, что данная мера вводится для обеспечения надёжности, бесперебойности и безопасности финансовых операций. Информацию по внутрироссийским денежным переводам нужно будет передать по собственным банковским каналам или с помощью сторонних российских компаний.

Напомним, в феврале Reuters сообщило, что ЕС выступает за то, чтобы отключить от SWIFT четыре российских банка. По предварительным данным, в список могут попасть «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф Банк». Ранее ЕС уже отключил от системы семь российских банков. В РФ тогда отметили, что это не повлияет на банковский сектор и есть собственные механизмы межбанковских переводов.

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